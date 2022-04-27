У США возникли проблемы с производством ПЗРК Stinger для Украины Reuters: у США возникли проблемы с производством ПЗРК Stinger для Украины

FIM-92 Stinger / Фото soldiersmediacenter/flickr.com

США сталкиваются с серьёзными проблемами при производстве переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, предназначенных для поставок на Украину. Об этом стало известно агентству Reuters.

В частности, речь идёт о сложностях с наращиванием производства и нежеланием властей перенаправлять мощности на производство технологий, которым уже несколько десятков лет. Также известно, что Пентагон высказывал опасения компаниям ВПК относительно того, что те после окончания конфликта на Украине останутся с невостребованным оружием.

С начала февраля Вашингтон передал Киеву порядка 1,4 тысячи Stinger и теперь поиск дополнительных комплексов окажется сложным. Основная линия производства закрылась в 2020 году. Сейчас их изготовлением занимается концерн Raytheon, но преимущественно для иностранных заказчиков. Последний раз американское военное ведомство закупало комплексы 18 лет назад.

Кроме того, глава Raytheon Грегори Хейс указывает на нехватку комплектующих. Несколько увеличить производство в текущем году в компании смогут, но более масштабное восстановление мощностей стоит ждать в 2023 и даже в 2024 годах.

Как рассказали Reuters в конгрессе, перед событиями на Украине планировалось избавиться от Stinger. В настоящее время идёт разработка альтернативных систем следующего поколения.

Ранее стало известно, что Пентагон открыл в Германии центр по координации военных поставок Украине. Также Германия согласилась поставить Украине тяжёлое вооружение и танки. Утром 26 апреля глава военного ведомства Кристина Ламбрехт пообещала передать Киеву зенитные комплексы Gepard.

В то же время, бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что политики Германии, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие. Он призвал быть осторожными с поставками вооружения, а также с военной риторикой.