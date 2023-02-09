«У нас большие проблемы»: в сенате допустили, что США взорвали «потоки» Сенатор от штата Юта Майк Ли не исключил вероятность подрыва США «Северных потоков»

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Если атака на «Северные потоки» была совершена властями США без согласования с конгрессом, в этом есть повод для беспокойства. Такое мнение высказал в личном аккаунте в Twitter сенатор от штата Юта Майк Ли. Он подчеркнул, что не может быстро исключить предположение, что Вашингтон не замешан в произошедшем.

Меня беспокоит тот факт, что я не могу быстро исключить предположение о том, что США подорвали «Северный поток». Я поинтересовался у ряда коллег-сенаторов, и никто из тех, с кем я говорил, не был проинформирован об этом когда-либо. Если это окажется правдой, у нас большие проблемы, — написал сенатор.

Ранее Ли опубликовал в своем аккаунте расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрыву на газопроводе «Северный поток». Ли отметил, что «если окажется ложью, это клевета, если правда — война».

На текущей неделе лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.