https://static.news.ru/photo/f614cb48-2b3d-11ea-9ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с именем предполагаемого осведомителя, из-за которого началась процедура импичмента, было удалено из Twitter. В соцсети назвали случившееся ошибкой.

Администрация уверяет, что проблема коснулась многих пользователей. Твит появился на следующий день, однако аккаунт, на который в нём стояла ссылка, был удалён.

При этом разглашение личной информации о человеке является нарушением правил социальной сети, отмечает «Профиль». Однако имя не относится к таким данным.

Дональд Трамп 27 декабря опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение другого пользователя, в котором было указано имя возможного информатора, показания которого стали основанием для начала процедуры импичмента. Однако многие пользователи не увидели сообщения. Публикация появилась только 29 декабря.

После восстановления сообщения президента пользователи раскритиковали поступок Дональда Трампа за то, что он сделал публичной эту информацию. Кроме того, адвокат Стивен Кон обвинил президента в том, что он нарушает свою обязанность защищать осведомителей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Пентагона Марк Эспер обсудил с президентом США Дональдом Трампом дополнительные меры, которые будут введены в случае необходимости в связи с действиями со стороны «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке.