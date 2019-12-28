https://static.news.ru/photo/df24a654-2ab3-11ea-83a5-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер и Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Глава Пентагона Марк Эспер обсудил с президентом США Дональдом Трампом дополнительные меры, которые будут введены в случае необходимости, в связи с действиями со стороны «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке. Об этом сообщил ТАСС.

Во время наших сегодняшних консультаций с президентом мы обсуждали другие доступные варианты. И я бы также отметил, что мы будем предпринимать дополнительные шаги по мере необходимости, чтобы действовать в рамках собственной самообороны и сдерживать дальнейшее ненадлежащее поведение со стороны вооруженных группировок или со стороны Ирана, — привели слова Марка Эспера в ТАСС.

Он отметил, что удары по объектам шиитской группировки были нанесены успешно, а все истребители F-15 вернулись обратно на базу. В общем сложности были атакованы пять объектов: три объекта в Западном Ираке и два в Восточной Сирии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что журналисты New York Times провели расследование и выяснили, что противниками решения заморозки помощи Украине стали госсекретарь США Майкл Помпео, глава Минобороны Марк Эспер и бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.