https://static.news.ru/photo/ef117a8c-2aa0-11ea-a5f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Журналисты New York Times провели расследование и выяснили, кто из государственных деятелей пытался уговорить президента США Дональда Трампа разморозить военную помощь Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авторы статьи называют противниками решения заморозки помощи госсекретаря США Майкла Помпео, главу Минобороны Марка Эспера и бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

В конце августа министр обороны США Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майклу Помпео и советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону на ранее неизвестной встрече в Овальном кабинете с президентом, где они попытались, но не смогли убедить его, что разморозка помощи (Украине) была в интересах США, — цитирует «Интерфакс» издание.

Журналисты издания отметили, что давление на решение Дональда Трампа было гораздо сильнее, чем предполагалось. Ради расследования они проделали большую работу: изучили интервью с чиновниками, прочитали электронные письма и документы, в том числе свидетельства об импичменте.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдепартамент США в сентябре 2019 года примерно $140 млн военной помощи Украине разморозил по линии ведомства. Решение было принято до того, как такое же распоряжение отдал президент Дональд Трамп.