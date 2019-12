В прошлом году горожане уже получили право указывать этот безликий пол в свидетельствах о рождении. Сейчас это появится и в последнем документе человека.

Starting January 2, "X" will be an option on New York City death certificates for people who do not identify as male or female