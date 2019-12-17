https://static.news.ru/photo/f245f49e-214a-11ea-a287-fa163e074e61_660.jpg Фото: PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTTSCHALK/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Нью-Йорка разрешили со следующего года указывать в свидетельствах о смерти третий пол — «Х». Он будет обозначать ни мужчину, ни женщину.

В прошлом году горожане уже получили право указывать этот безликий пол в свидетельствах о рождении. Сейчас это появится и в последнем документе человека.

Starting January 2, “X” will be an option on New York City death certificates for people who do not identify as male or female: https://t.co/qhQ8GxznBN pic.twitter.com/5LWi51HUhH — nycHealthy (@nycHealthy) 17 декабря 2019 г.

О нововведении сообщил департамент здравоохранения Нью-Йорка. В связи с этим первая леди города Чирлан Маккрей заявила, что каждый имеет право на документы, которые на самом деле «отражают и подтверждают» кто ты и кем являешься.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый закон о «третьем поле» вступает в силу в Германии с 1 января. Согласно этому закону, теперь немецкие интерсексуалы смогут при заполнении официальных документов указывать свою половую принадлежность не как «женскую» или «мужскую», а как «иную».