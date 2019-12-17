О нововведении сообщил департамент здравоохранения Нью-Йорка. В связи с этим первая леди города Чирлан Маккрей заявила, что каждый имеет право на документы, которые на самом деле «отражают и подтверждают» кто ты и кем являешься.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новый закон о «третьем поле» вступает в силу в Германии с 1 января. Согласно этому закону, теперь немецкие интерсексуалы смогут при заполнении официальных документов указывать свою половую принадлежность не как «женскую» или «мужскую», а как «иную».