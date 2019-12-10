https://static.news.ru/photo/8d27c00a-1bce-11ea-813c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Lauer/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Администрация президента США Дональда Трампа попыталась запросить $3,6 млрд из бюджета Пентагона для возведения стены на границе с Мексикой, объявив о чрезвычайном положении. Федеральный судья г. Эль-Пасо в США Дэвид Брионес наложил запрет на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом сообщило издание «Газета.ru» со ссылкой на The Washington Post.

Попытка Белого дома была признана незаконной, отмечает издание. Истцами в судебном разбирательстве выступили округ Эль-Пасо и Пограничная сеть по правам человека (Border Network for Human Rights), которая защищает права иммигрантов и пресекает случаи жестокого обращения с ними со стороны властей США.

Отмечается, что суд принял решение о постоянном запрете на перераспределение средств для строительства стены на границе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в отношении президента США Дональда Трампа официально выдвинуты обвинения, среди которых — злоупотребление властью и препятствие работе Конгресса.