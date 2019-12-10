Администрация президента США Дональда Трампа попыталась запросить $3,6 млрд из бюджета Пентагона для возведения стены на границе с Мексикой, объявив о чрезвычайном положении. Федеральный судья г. Эль-Пасо в США Дэвид Брионес наложил запрет на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом
Попытка Белого дома была признана незаконной, отмечает издание. Истцами в судебном разбирательстве выступили округ Эль-Пасо и Пограничная сеть по правам человека (Border Network for Human Rights), которая защищает права иммигрантов и пресекает случаи жестокого обращения с ними со стороны властей США.
Отмечается, что суд принял решение о постоянном запрете на перераспределение средств для строительства стены на границе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в отношении президента США Дональда Трампа официально выдвинуты обвинения, среди которых — злоупотребление властью и препятствие работе Конгресса.
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