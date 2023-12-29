Трампа могут восстановить на праймериз в Колорадо Трампа восстановят на праймериз, если суд опровергнет его дисквалификацию

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Экс-президента США Дональда Трампа могут восстановить в бюллетенях республиканских праймериз в Колодрадо, заявила госсекретарь штата Джена Гризвольд. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, это случится, если дисквалификация политика не будет утверждена федеральным верховным судом. Однако принимать такое решение нужно быстро, напомнила Гризвольд, поскольку выборы все ближе.

Дональд Трамп будет включен в качестве кандидата в бюллетени президентских праймериз в Колорадо 2024 года в день сертификации — 5 января 2024 года, если верховный суд США не откажется принять дело к рассмотрению или иным образом утвердит решение верховного суда Колорадо, — уточнила она.

Ранее верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз, которые определяют кандидата от республиканцев на выборах 2024 год. Суд подтвердил решение первой инстанции на основании 14-й поправки к конституции страны. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США». В штабе Трампа назвали вердикт суда ошибочным и пообещали немедленно обжаловать его, а сторонники политика начали угрожать судьям расправой в социальных сетях.

Позднее еще 16 американских штатов подали иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах главы государства, как это было сделано в штате Колорадо. Противники экс-лидера США также ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, запрещающую участвовать в выборах при организации мятежей.