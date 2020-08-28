Трамп заявил о «стукачах» в Конгрессе

https://static.news.ru/photo/6a2bb12e-ea54-11ea-b555-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретной информации с брифингов разведки и её искажении. По его словам, в комитете палаты представителей по разведке завелись «стукачи».

Данным фактом Трамп оправдал принятое ранее решение офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке. Об этом американский лидер заявил на совещании в Техасе, объясняя решение директора нацразведки США Джона Рэтклиффа, сообщает РИА Новости.

Он (Рэтклифф. — NEWS.ru) хочет делать это (предоставлять информацию. — NEWS.ru) в другом виде, потому что в комитете есть «стукачи», которые явно делают плохие вещи, возможно, незаконно. Мы изучим это в отдельном порядке... Мы не позволим «стукачам» сливать информацию, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп предложил своему главному конкуренту на новых выборах главы государства Джо Байдену вместе сдать тест на наркотики. Он считает, что его оппонент употребляет запрещённые вещества. Политик обратил внимание, что во время второго сезона праймериз Демократической партии на дебатах Байден стал «внезапно» выступать лучше. Трамп уверен, что невозможно без наркотиков так улучшить свою речь.