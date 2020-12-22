Трамп заявил, что результаты выборов в Висконсине нужно отменить

https://static.news.ru/photo/9d2aa650-441a-11eb-b2af-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп, проигравший на прошедших выборах своему конкуренту Джо Байдену, вновь заявил о неверных результатах голосования. Он снова назвал себя победителем. Кроме того, Трамп призвал отменить результаты голосования на территории Висконсина.

В указанном штате, исходя из официальных данных, победил Байден. За демократа проголосовали 1 630 866 местных жителей, то есть — 49,57% избирателей. Выборщики делегировали ему десять своих голосов.

...Republicans in Wisconsin should take these 3 strong decisions to their State Legislators and overturn this ridiculous State Election. We won in a LANDSLIDE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2020

За республиканца Трампа свой голос отдали 1 610 184 человека в Висконсине. В процентном отношении показатели действующего главы Белого дома — 48,94%. Во вторник, 22 декабря, на своей официальной странице в социальной сети Трамп обратился к сторонникам республиканцев в Висконсине. Он сказал, что они должны добиться отмены «этих нелепых выборов».

Мы выиграли с большим отрывом, — написал политик и бизнесмен в Twitter.

Администрация соцсети поставила к записи пометку. В ней напоминается, что «официальным победителем президентских выборов объявлен Джозеф Байден», передаёт «Ридус».

Выборы в США состоялись 3 ноября, и, по данным большинства американских СМИ, Байден набрал больше голосов. Но если это Трамп ещё пытается оспорить, то вряд ли он может сделать что-то с голосованием коллегии выборщиков, которые 14 декабря также отдали победу Байдену. Теперь результаты выборов 6 января 2021 года должен утвердить конгресс. А на 20 января запланирована инаугурация нового президента. Трамп заявил, что не покинет Белый дом в этот день.

Байдена с победой, к слову, поздравил и президент РФ Владимир Путин. Он не сделал этого в ноябре, поскольку, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на тот момент ещё не было ясности, действительно ли демократ победил. Однако голосование выборщиков не оставило в этом сомнений.

Как ранее передавал NEWS.ru, Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии победил на президентских выборах благодаря подтасовке голосов.