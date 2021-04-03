Трамп заявил, что республиканцам надо бойкотировать «Кока-Колу»

https://static.news.ru/photo/3708894e-9511-11eb-86a2-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сторонникам Республиканской партии следует бойкотировать компании, которые выступают против нового избирательного закона в штате Джорджия.

Правовая норма ужесточает требования для регистрации избирателей. Закон, в частности, предполагает требование, согласно которому гражданин на участке обязан предъявлять документ, удостоверяющий личность, с фотографией. Кроме того, по правовой норме вводится ограничение на заочное голосование.

Несколько крупных компаний выступили против закона. Трамп призвал их бойкотировать.

Наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов дать отпор — у нас намного больше людей, чем у них. Бойкотируйте MLB, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не покупайте их продукцию, пока они не уступят, — передаёт слова Трампа телеканал Fox News.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший лидер США заявил, что не исключает участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью, выложенном на видеохостинге YouTube.

Во время 18-минутного разговора со своей невесткой Ларой Трамп экс-президент США ответил на вопрос, есть ли надежда, что он будет баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году.