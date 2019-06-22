Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Джин Кэролл в изнасиловании и сказал, что никогда не встречал её.

Отрывок из книги Кэролл, в котором утверждается, что будущий глава государства изнасиловал женщину в примерочной магазина Bergdorf Goodman в 1995 или 1996 году, опубликовал New York Magazine. Трамп полагает, что именно стремление продать свою книгу сподвигло автора спровоцировать скандал. Кроме того, он отметил, что ложные обвинения умаляют серьёзность реальных преступлений сексуального характера, передаёт ТАСС.

По словам Кэррол, она не сообщала о случившемся в полицию, однако рассказала двум друзьям, которые подтвердили эту информацию. Заявление журналистки является частью её будущей книги «Зачем нужны мужчины», писал News.ru ранее.

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