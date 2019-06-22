https://static.news.ru/photo/b0e50c82-9483-11e9-a0f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Джин Кэролл в изнасиловании и сказал, что никогда не встречал её.

Отрывок из книги Кэролл, в котором утверждается, что будущий глава государства изнасиловал женщину в примерочной магазина Bergdorf Goodman в 1995 или 1996 году, опубликовал New York Magazine . Трамп полагает, что именно стремление продать свою книгу сподвигло автора спровоцировать скандал. Кроме того, он отметил, что ложные обвинения умаляют серьёзность реальных преступлений сексуального характера, передаёт ТАСС .

По словам Кэррол, она не сообщала о случившемся в полицию, однако рассказала двум друзьям, которые подтвердили эту информацию. Заявление журналистки является частью её будущей книги «Зачем нужны мужчины», писал News.ru ранее.