Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Джин Кэролл в изнасиловании и сказал, что никогда не встречал её.
Отрывок из книги Кэролл, в котором утверждается, что будущий глава государства изнасиловал женщину в примерочной магазина Bergdorf Goodman в 1995 или 1996 году, опубликовал
По словам Кэррол, она не сообщала о случившемся в полицию, однако рассказала двум друзьям, которые подтвердили эту информацию. Заявление журналистки является частью её будущей книги «Зачем нужны мужчины», писал News.ru ранее.