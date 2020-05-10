Трамп язвительно отозвался о сообщении Буша про коронавирус

https://static.news.ru/photo/d9f7e6de-9294-11ea-8547-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-главу страны Джорджа Буша, который опубликовал видеообращение, касающееся распространения коронавируса.

В своём ролике политик призвал всех американцев объединиться в эти непростые времена, а также положить конец партийным разногласиям. В ответ действующий глава Соединённых Штатов написал, что ценит послание Буша, при этом язвительно поинтересовавшись, где тот был во время процедуры импичмента.

Когда речь шла о величайшем обмане в американской истории, его просто нигде было не найти, — написал Трамп, подразумевая молчание политика по поводу импичмента.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп уволит генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона. Именно он рассматривал жалобу информатора, благодаря которой начался процесс импичмента.

5 февраля 2020 года американский сенат оправдал Дональда Трампа по предъявленным ему в рамках процедуры импичмента обвинениям. В частности, сенаторы посчитали, что президент США не злоупотреблял своими властными полномочиями.