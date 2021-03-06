Трамп выступит против сенатора от Аляски, поддержавшей импичмент

https://static.news.ru/photo/15f1a4f4-7f1b-11eb-9742-96000091f725_660.jpg Лиза Мурковски Фото: instagram.com/senlisamurkowski

Экс-президент США Дональд Трамп намерен противостоять переизбранию сенатора от Аляски Лизы Мурковски, представляющей Республиканскую партию. Она была одной из семи законодателей, поддержавших в верхней палате конгресса импичмент в отношении Трампа.

Я ни при каких обстоятельствах не поддержу Лизу Мурковски. Она плохо представляет свой штат, а страну ещё хуже. Я не знаю, где будут люди в следующем году, но я буду на Аляске, проводя кампанию против очень плохого сенатора, — заявил газете Politico Трамп.

Промежуточные выборы на Аляске пройдут в 2022 году. Некоторые республиканцы опасаются, что Трамп будет поддерживать более радикальных кандидатов, что осложнит партии возвращение контроля над палатой представителей и сенатом.

Сенат Конгресса США 13 февраля оправдал Трампа в рамках второй по счёту процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии США в палате представителей. Статья обвинения в утверждённой резолюции была одна — подстрекательство к мятежу.

Как писал NEWS.ru, уход с поста президента США Дональда Трампа пока не внёс никаких изменений в политику страны по отношению к Китаю. Такое мнение высказали журналисты издания China Daily. В издании также заметили, что от политика США будет зависеть, в каком ключе будут развиваться международные отношения. По мнению авторов материала, сотрудничество двух стран может привести к «укреплению мирового порядка» или же, в обратном случае, к его разрушению.

В публикации говорится, что Трамп рассматривал глобализацию как «препятствие национальным устремлениям США», но пандемия коронавируса доказала, что мы живём во взаимосвязанном глобальном обществе, а системные угрозы в одиночку не в силах преодолеть ни одна страна. Экс-президент старался отрицать эту реальность, но, «к счастью, опыт Трампа показал, что такие решения не работают».