Трамп высказался о первых результатах выборов

https://static.news.ru/photo/2c0b8a30-1e30-11eb-bad4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты выборов в США. Действующий президент побеждает в Индиане и Нью-Гэмпшире.

Мы действительно хорошо выглядим по всей стране. Спасибо! — написал американский лидер в Twitter.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

В Индиане после подсчёта 1% голосов Трамп набирает 72%, Байден — 26%. В Нью-Гэмпшире у действующего президента 16, у его соперника — 10, хотя там только начали подсчитывать голоса.

В Кентукки изначально сообщалось о 10 тыс. голосов у Трампа против 2,8 тыс. у Байдена, но на данный момент телеканал Fox News сообщает, что по данному штату Байден вырывается вперёд. По итогам 6% бюллетеней у Трампа 44,5% голосов, у его противника — 54%.

Сам Байден не уверен в своей победе на выборах президента до конца. Он считает, что сможет победить лишь в том случае, если наберёт большинство голосов во Флориде, приводит слова политика CNN. Байден заметил, что президенты не в силах определить, какие голоса подсчитают, а какие нет, и вопрос о том, кто станет президентом, решают избиратели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат от демократов в президенты США Джо Байден заявил, что за ходом выборов будет следить у себя дома вместе с семьёй. По его словам, при этом он готов комментировать ход подсчёта голосов, если того потребует ситуация.