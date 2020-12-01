Трамп выпрашивает у американцев деньги на реванш

Дональд Трамп собирает деньги на новую предвыборную кампанию, сообщают источники в окружении миллиардера. Он подумывает над тем, чтобы объявить о намерении баллотироваться в 2024 году в день инаугурации Джо Байдена 20 января. Известно, что политику уже после проигранных выборов удалось собрать $170 млн от своих сторонников, 75% из которых пошли в бюджет новой организации «Спасём Америку».

Обычно поток пожертвований в избирательный фонд кандидата иссякает сразу после выборов. Но Дональду Трампу удалось нарушить эту традицию. После дня голосования его команда не прекратила выпрашивать деньги у сторонников, благодаря чему за месяц ей удалось собрать $170 млн, сообщает The New York Times. Такая сумма сравнима с месячными сборами на пике предвыборной кампании.

Представители штаба Трампа утверждают, что эти деньги пойдут на финансирование судебных баталий с целью оспорить результаты голосования, в так называемый «Фонд защиты выборов». На деле же, как написано мелким шрифтом в письмах потенциальным донорам, 75% пожертвований идут в бюджет организации «Спасём Америку», которая была создана Трампом в середине ноября. Остальные 25% оседают на счетах Республиканского национального комитета. Судя по всему, изначально уходящий глава Белого дома использовал собранные деньги, чтобы расплатиться по долгам за свою предвыборную кампанию. Но сумма пожертвований давно превысила необходимые значения.

Чем будет заниматься новое детище миллиардера, пока не ясно, но наблюдатели полагают, что оно может послужить основой для его политической деятельности в ближайшие четыре года. Представители команды Байдена заявили, что сбор средств в пользу неизвестно чего — чистой воды мошенничество.

CNP/AdMedia/Global Look Press

По данным Daily Beast, Трамп обсуждает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах 2024 года. Как рассказали изданию трое приближённых политика, он говорит не столько о том, стоит ли вообще выдвигаться, сколько о том, когда объявить о своих намерениях. В данный момент ему нравится идея сделать это 20 января, в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Это, как считает Трамп, с самого начала подорвёт начало правления соперника.

Ещё одна цель уходящего главы Белого дома — консолидировать Республиканскую партию вокруг себя и закрепить своё лидерство. Даже если ему придётся оставить позади президентские амбиции, он продолжит влиять на республиканцев, которые за четыре года перешли от отрицания Трампа к его безоговорочному принятию. Когда-то новичок в политике, сегодня он может определить вектор развития партии на ближайшие десятилетия.

Утечки из Белого дома контрастируют с заявлениями самого Трампа, который продолжает утверждать, что он выиграл выборы. На деле, как и предполагалось ранее, его отказ признать поражение может быть подготовкой почвы для новой попытки переизбраться. Президент стремится создать вокруг себя ауру жертвы заговора, несправедливо оболганного защитника интересов простых американцев. С такой позиции ему будет легче стартовать в 2024 году. Рекордные суммы, собранные за месяц после выборов, говорят о том, что ставка была сделана верно.

Казалось бы, Трамп, будучи миллиардером, может и сам финансировать свою избирательную кампанию, а не просить деньги у доноров. Но ещё в 2016 году бизнесмен с огромной неохотой залезал в собственный карман. Когда у предвыборного штаба закончились деньги на агитацию, советникам пришлось буквально уговаривать Трампа перечислить деньги со своих счетов. В этом году он столкнулся с похожей проблемой, из-за чего кампании пришлось сократить расходы на телерекламу в нескольких ключевых штатах. Судя по всему, на этот раз вопрос был решён с помощью кредитов.