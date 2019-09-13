https://static.news.ru/photo/6c685d32-d5e9-11e9-bf57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas/Global Look Press

Президенты США и Республики Корея Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут переговоры в конце сентября. Встреча глав двух государств пройдёт на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны пока согласовывают точные дату и время встречи, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление пресс-секретаря администрации южнокорейского лидера.

(3rd LD) Moon, Trump to hold summit in New York this month https://t.co/415fpWQU1z — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 13, 2019

Глава Республики Корея должен выступить на сессии Генассамблеи 24 сентября. В «Большом яблоке» политик будет находиться с 22 по 26 сентября.

Ранее News.ru писал, что глава Белого дома сообщил о готовности вновь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Трампа, переговоры могут состояться до конца 2019 года.