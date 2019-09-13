Президенты США и Республики Корея Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут переговоры в конце сентября. Встреча глав двух государств пройдёт на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Стороны пока согласовывают точные дату и время встречи, сообщает агентство
(3rd LD) Moon, Trump to hold summit in New York this month— Yonhap News Agency (@YonhapNews)
https://t.co/415fpWQU1z September 13, 2019
Глава Республики Корея должен выступить на сессии Генассамблеи 24 сентября. В «Большом яблоке» политик будет находиться с 22 по 26 сентября.
Ранее News.ru писал, что глава Белого дома сообщил о готовности вновь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Трампа, переговоры могут состояться до конца 2019 года.