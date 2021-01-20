Трамп в прощальной речи перечислил главные успехи на посту президента

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Уходящий президент Соединённых Штатов произнёс свою последнюю речь в должности лидера страны. Дональд Трамп назвал результаты своей работы «потрясающими» и предупредил американцев о грозящей им опасности повышения налогов при новой администрации. Прощальное обращение к сторонникам он зачитал на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона перед вылетом во Флориду.

Мы заново воссоздали военную мощь США, мы создали новые силы, которые называются «комические силы», что для обычной администрации стало бы серьезным достижением само по себе. Но мы не обычная администрация, — приводит слова Трампа РБК.

При этом покинувший Белый дом Трамп отметил, что пользуется рекордной поддержкой среди ветеранов.

Среди своих достижений уходящий президент отметил и налоговую реформу, которая позволила, по его мнению, значительно снизить налоги.

Надеюсь, они не будут повышать ваши налоги. Но если они это сделают, я вас предупреждал!,— предостерёг Трамп.

Похвалил уходящий лидер Соединённых Штатов и свою администрацию. Он отметил впечатляющие достижения в экономике, сокращение безработицы, несмотря на то, что часть этих успехов перечеркнула пандемия.

Перед отъездом из Белого дома Дональд Трамп, у которого осталось несколько часов президентства, оставил в Овальном кабинете записку для своего преемника Джо Байдена, сообщал NEWS.ru.

Создание вакцины Трамп назвал «медицинским чудом» и напомнил, что изначально специалисты предсказывали, что на разработку препарата уйдёт несколько нет.