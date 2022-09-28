Трамп: в мире наступило самое опасное время за всю историю

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в эфире радиостанции WABC, что мир переживает самое опасное время за всю историю. По его словам, происходящие события на Украине могут стать реальностью для Китая и Тайваня. Он при этом отметил, что конфликт на Украине не должен был произойти, и указал на обмен ядерными угрозами со стороны Запада и России.

Всё, что сейчас происходит в мире, все ужасные вещи, которые происходили на Украине, похоже, могут произойти в Китае, на Тайване. События на Украине никогда не должны были произойти, однако теперь обсуждается ядерное оружие, — поделился Трамп.

Он назвал происходящие события в мире «большой угрозой».

Бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Орстрем Меллер ранее заявил, что Вашингтону нужно пересмотреть подходы к внешней политике и перестать считать себя гегемоном. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия прибегнет к применению любого оружия, в том числе ядерного, если возникнет серьезная угроза жителям страны, а также ее территориальной целостности.

По мнению Меллера, после речи российского лидера у Соединенных Штатов Америки «появилась бесценная возможность» изменить внешнюю политику, признать начало формирования многополярного мира и прекратить творящийся на планете хаос, во многом спровоцированный плохим государственным управлением в США и Европе.