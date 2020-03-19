Президент США Дональд Трамп верит в то, что победа над пандемией коронавируса COVID-19 наступит очень скоро.
Об этом американский лидер написал в своём Twitter. При этом глава Белого дома не уточнил, имеет ли он в виду Соединённые Штаты или весь мир.
Мы победим — скорее рано, чем поздно, — сказал Трамп.
На данный момент случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы во всех 50 штатах США.
We are going to WIN, sooner rather than later!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
March 19, 2020
Ранее NEWS.ru писал о том, что министры иностранных дел ФРГ и Японии Хайко Маас и Тосимицу Мотэги договорились о взаимодействии в создании вакцины от коронавируса.
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