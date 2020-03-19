https://static.news.ru/photo/83030d56-69e8-11ea-983b-fa163e6e4271_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп верит в то, что победа над пандемией коронавируса COVID-19 наступит очень скоро.

Об этом американский лидер написал в своём Twitter. При этом глава Белого дома не уточнил, имеет ли он в виду Соединённые Штаты или весь мир.

Мы победим — скорее рано, чем поздно, — сказал Трамп.

На данный момент случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы во всех 50 штатах США.

We are going to WIN, sooner rather than later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 19, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что министры иностранных дел ФРГ и Японии Хайко Маас и Тосимицу Мотэги договорились о взаимодействии в создании вакцины от коронавируса.