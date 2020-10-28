Трамп убеждён, что в США нет свободы прессы

https://static.news.ru/photo/464e3500-194e-11eb-9de3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Соединённых Штатах Америки нет свободы прессы. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп.

В США нет свободы прессы, у нас есть замалчивание событий или просто фейковые новости. За последние две недели мы узнали так много о том, насколько коррумпированы наши СМИ, а теперь и крупные технологические компании — и возможно, даже хуже, — написал политик.

Он заявил о необходимости отозвать раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Благодаря этому разделу к интернет-компаниям нельзя подать иски за модерирование или удаление контента.

The USA doesnât have Freedom of the Press, we have Suppression of the Story, or just plain Fake News. So much has been learned in the last two weeks about how corrupt our Media is, and now Big Tech, maybe even worse. Repeal Section 230! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020

Глава Белого дома неоднократно заявлял, что либеральные СМИ пытаются скрыть коррупционное прошлое семьи его соперника на выборах Джо Байдена. Трамп также считает, что журналисты уделяют чрезмерное внимание ситуации с коронавирусом в США, гораздо меньше освещая другие темы.

Как писал NEWS.ru, предвыборный штаб Трампа подвергся хакерской атаке. Директор по коммуникациям предвыборной кампании главы Белого дома Тим Мертоу заявил, что злоумышленники не смогли получить доступ к конфиденциальной информации.