США

Трамп связал лидерство США по числу заражённых COVID-19 с качеством тестов

09:09, 29 апреля 2020 39
Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

США занимают первое место в мире по числу заражённых коронавирусной инфекцией граждан из-за того, что американские тесты на выявление болезни самые лучшие в мире. С таким заявлением на своей официальной странице в социальной сети выступил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, в других государства обнаруживается меньше случаев заражения коронавирусом по той причине, что эти страны отстают от США в уровне тестирования.

Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавируса, заключается в том, что наши тесты гораздо лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, и поэтому обнаруживают гораздо меньше случаев, — написал Трамп в Twitter.

На данный момент на территории США выявлено 1 млн 12 тыс. 583 случая заражения COVID-19. В Штатах 58 355 пациентов с коронавирусом скончались, 115 936 удалось выздороветь.

Как ранее передавал NEWS.ru, американская разведка в январе и феврале более 10 раз предупреждала президента США Дональда Трампа о распространении коронавирусной инфекции на территории страны. Спецслужбы указывали политику на то, что китайская сторона скрывает реальный масштаб проблемы и число жертв COVID-19.

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