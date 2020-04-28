Трамп связал лидерство США по числу заражённых COVID-19 с качеством тестов

https://static.news.ru/photo/30f28442-89e1-11ea-a188-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

США занимают первое место в мире по числу заражённых коронавирусной инфекцией граждан из-за того, что американские тесты на выявление болезни самые лучшие в мире. С таким заявлением на своей официальной странице в социальной сети выступил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, в других государства обнаруживается меньше случаев заражения коронавирусом по той причине, что эти страны отстают от США в уровне тестирования.

Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавируса, заключается в том, что наши тесты гораздо лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, и поэтому обнаруживают гораздо меньше случаев, — написал Трамп в Twitter.

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020

На данный момент на территории США выявлено 1 млн 12 тыс. 583 случая заражения COVID-19. В Штатах 58 355 пациентов с коронавирусом скончались, 115 936 удалось выздороветь.

Как ранее передавал NEWS.ru, американская разведка в январе и феврале более 10 раз предупреждала президента США Дональда Трампа о распространении коронавирусной инфекции на территории страны. Спецслужбы указывали политику на то, что китайская сторона скрывает реальный масштаб проблемы и число жертв COVID-19.