США

Трамп: США создадут вакцину от коронавируса до конца года

05:34, 04 мая 2020
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что американским учёным удастся создать вакцину от COVID-19 до конца 2020 года.

Также хозяин Белого дома отметил, что не обеспокоен рисками, на которые идут добровольцы, согласившиеся принять участие в тестировании экспериментальных вакцин.

Они знают, на что идут, и хотят помочь, — сказал Трамп в эфире Fox News.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением о необходимости совместной работы государств мира над вакциной от COVID-19. По мнению политика, поиск лекарства от новой инфекции является первоочередной задачей современности.

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