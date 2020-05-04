Джонсон призвал страны объединиться в поисках вакцины от коронавируса

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением о необходимости совместной работы государств мира над вакциной от COVID-19.

По мнению политика, поиск лекарства от новой инфекции является первоочередной задачей современности. Британский премьер призывает отказаться от соперничества в этой области. Также ожидается, что Великобритания выделит 388 млн фунтов ($480 млн) на разработку вакцин и препаратов от вируса, передаёт ТАСС.

Чем больше мы объединим усилия и будем делиться опытом, тем быстрее наши учёные добьются успеха. Гонка за поиском вакцины для борьбы с этим вирусом — это не соревнование между странами, а самая неотложная общая задача нашей жизни, — говорится в заявлении Джонсона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, более 240 тысяч скончались от болезни.

Как писал NEWS.ru ранее, на поиск вакцины от COVID-19 может уйти несколько лет. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. До этого германские вирусологи сообщали, что вакцина будет создана в 2021 году.