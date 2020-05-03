Глава Минздрава ФРГ: разработка вакцины от коронавируса может занять годы

На поиск вакцины от COVID-19 может уйти несколько лет. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Рад был бы, если бы это удалось сделать за несколько месяцев. Но нужно быть реалистами: на это могут уйти и годы, потому что, разумеется, могут быть неудачи в процессе разработки, — добавил Шпан в эфире телеканала АRD.
До этого германские вирусологи сообщали, что вакцина будет создана в 2021 году.
Сейчас в России подтверждено 134 686 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 10 633. Победить COVID-19 удалось 16 639 пациентам. Выписались за сутки ещё 1626. Жертвами заболевания стали 1280 человек. 58 скончались за прошедшие сутки.
В Москве, где наибольшее число заболевших коронавирусом, сейчас подтверждено 68 606 случаев (5948 за последние сутки). 7029 человек выздоровели, 729 умерли.
Как писал NEWS.ru, ранее в Берлине более 500 человек вышли на акцию протеста против карантинных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса.
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