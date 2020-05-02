Акция протеста против карантина началась в Берлине

https://static.news.ru/photo/51366780-8c8b-11ea-8489-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

В Берлине более 500 человек вышли на акцию протеста против карантинных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщения своего корреспондента с места событий. Согласно им, полиция перекрыла проход к площади имени Розы Люксембург, на которой должна была начаться акция. Полицейские выставили несколько рядов заграждений таким образом, чтобы участники митинга не мешали движению транспорта и не сбивались в большие группы.

Сегодня людей значительно меньше, чем неделю назад, это точно, — сообщила представитель полиции.

В правоохранительных органах подчеркнули, что протестующие ведут себя мирно, некоторые даже медитируют.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 25 апреля в Берлине прошла похожая акция протеста против принимаемых властями Германии карантинных мер из-за коронавируса. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек.