Акция протеста против карантина началась в Берлине

В Берлине более 500 человек вышли на акцию протеста против карантинных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса.
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Сегодня людей значительно меньше, чем неделю назад, это точно, — сообщила представитель полиции.
В правоохранительных органах подчеркнули, что протестующие ведут себя мирно, некоторые даже медитируют.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 25 апреля в Берлине прошла похожая акция протеста против принимаемых властями Германии карантинных мер из-за коронавируса. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек.
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