Жители Берлина вышли на митинг против карантина

https://static.news.ru/photo/a6eeb50a-870f-11ea-b099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Акция протеста против принимаемых властями Германии карантинных мер из-за коронавируса началась в Берлине. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

Организаторы планировали провести протест на площади Розы Люксембург, однако полицейские перекрыли проходы к этому месту, передаёт РИА Новости. В результате участники собрались на прилегающих улицах.

Протестующие требовали восстановления конституционных прав, так как ограничения их нарушают.

Я считаю эти меры даже не нарушением конституционных прав, а их упразднением. Ситуация с коронавирусом не требует таких мер, — рассказал журналистам один из участников.

Полиция напоминала людям о запрете собираться больше, чем двум людям. При этом силовики не предпринимали активных действий. Спустя час большинство людей разошлись по домам.

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько самых активных протестующих.

Как писал NEWS.ru, 20 апреля во всех крупных городах России прошли виртуальные митинги против действующего с конца марта режима изоляции. Во Владикавказе несколько сотен недовольных вышли на центральную площадь.