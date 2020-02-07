Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе спецоперации в Йемене был ликвидирован один из основателей и лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Об этом
Провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой успешно ликвидировали Касима аль-Рими — основателя и лидера организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (AQAP), — говорится в заявлении Дональда Трампа.
Отмечается, что группировка терроризировала и «совершала беспрецедентные акты насилия» в отношении жителей Йемена. Организация пыталась организовать нападения на США, следует из заявления.
Его ликвидация еще больше ослабляет AQAP и группировку «Аль-Каида» в целом и приближает нас к устранению угроз, которые эти организации представляют для нашей национальной безопасности, — отметил президент США.
Дональд Трамп подчеркнул, что работа по уничтожению террористов, угрожающим американскому народу продолжится.
Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп сообщил о том, что США намерены прекратить участие в конфликтах на Ближнем Востоке. Однако, американский лидер отметил, что власти США будут и дальше работать над безопасностью граждан своей страны.
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