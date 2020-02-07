https://static.news.ru/photo/465c9154-4947-11ea-85a2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/GlobaLookPress

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе спецоперации в Йемене был ликвидирован один из основателей и лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Об этом сообщил «Интерфакс».

Провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой успешно ликвидировали Касима аль-Рими — основателя и лидера организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (AQAP), — говорится в заявлении Дональда Трампа.

Отмечается, что группировка терроризировала и «совершала беспрецедентные акты насилия» в отношении жителей Йемена. Организация пыталась организовать нападения на США, следует из заявления.

Его ликвидация еще больше ослабляет AQAP и группировку «Аль-Каида» в целом и приближает нас к устранению угроз, которые эти организации представляют для нашей национальной безопасности, — отметил президент США.

Дональд Трамп подчеркнул, что работа по уничтожению террористов, угрожающим американскому народу продолжится.

Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп сообщил о том, что США намерены прекратить участие в конфликтах на Ближнем Востоке. Однако, американский лидер отметил, что власти США будут и дальше работать над безопасностью граждан своей страны.