Трамп резко прервал пресс-конференцию после перебранки с репортёрами

Президент США Дональд Трамп резко покинул пресс-конференцию, на которой обсуждались связанные с пандемией коронавируса вопросы. Это произошло после перебранки американского лидера с журналистками.
Глава Белого дома в ходе общения с репортёрами рекламировал тот факт, что в Соединённых Штатах делается больше тестов на коронавирус, чем в других странах. Журналистка CBS News Вейцзя Цзян спросила, почему глобальное соревнование так важно, в то время как ежедневно в США фиксируются смерти от COVID-19.
По всему миру умирают люди, и, может быть, этот вопрос вам стоит задать Китаю. Не спрашивайте меня, спрашивайте Китай. Если вы спросите их, вы можете получить очень необычный ответ, — заявил Трамп.
Родившаяся в КНР и выросшая в Западной Вирджинии Цзян попросила президента США пояснить, почему он дал такой ответ конкретно ей. Трамп заметил, что отвечает так всем тем, кто задаёт «гадкие вопросы».
Затем американский лидер отказался общаться с другой представительницей прессы. Глава Штатов сказал, что она якобы не среагировала, когда он предложил ей задать вопрос. После этого Трамп резко прервал пресс-конференцию и покинул Розовый сад Белого дома, где она проходила.
Как писал NEWS.ru, после заражения коронавирусом двух сотрудников администрации Дональда Трампа всех работников Западного крыла Белого дома обязали носить защитные маски.
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