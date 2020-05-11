Трамп резко прервал пресс-конференцию после перебранки с репортёрами

https://static.news.ru/photo/a129459a-9420-11ea-818c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп резко покинул пресс-конференцию, на которой обсуждались связанные с пандемией коронавируса вопросы. Это произошло после перебранки американского лидера с журналистками.

Глава Белого дома в ходе общения с репортёрами рекламировал тот факт, что в Соединённых Штатах делается больше тестов на коронавирус, чем в других странах. Журналистка CBS News Вейцзя Цзян спросила, почему глобальное соревнование так важно, в то время как ежедневно в США фиксируются смерти от COVID-19.

По всему миру умирают люди, и, может быть, этот вопрос вам стоит задать Китаю. Не спрашивайте меня, спрашивайте Китай. Если вы спросите их, вы можете получить очень необычный ответ, — заявил Трамп.

Родившаяся в КНР и выросшая в Западной Вирджинии Цзян попросила президента США пояснить, почему он дал такой ответ конкретно ей. Трамп заметил, что отвечает так всем тем, кто задаёт «гадкие вопросы».

Затем американский лидер отказался общаться с другой представительницей прессы. Глава Штатов сказал, что она якобы не среагировала, когда он предложил ей задать вопрос. После этого Трамп резко прервал пресс-конференцию и покинул Розовый сад Белого дома, где она проходила.

Как писал NEWS.ru, после заражения коронавирусом двух сотрудников администрации Дональда Трампа всех работников Западного крыла Белого дома обязали носить защитные маски.