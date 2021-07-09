Трамп решил, будет ли участвовать в президентских выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года. Однако пока бывший американский лидер не может раскрыть планов участия из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием кампании, передаёт ТАСС.

Да, я принял решение, это совершенно точно, — заверил Трамп.

Республиканец не стал пояснять, в чём конкретно заключаются сложности, которые останавливают его раскрыть планы.

Дональд Трамп является 45-м президентом США. Политик руководил страной с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. До того как стать президентом, Трамп был предпринимателем, а также шоуменом и телеведущим.

Ранее сообщалось, что в интервью одному из изданий Трамп сказал, что может вернуться к обязанностям президента, если выборы 2020 года будут признаны сфальсифицированными. В Министерстве юстиции США отметили, что его заявления являются опасными — они могут спровоцировать новые волны насилия в стране.