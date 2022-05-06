Трамп рассматривал возможность ракетных ударов по объектам в Мексике

Дональд Трамп / Фото Kevin Dietsch/Pool/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп изучал вариант нанесения ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на готовящиеся к выходу мемуары бывшего главы Пентагона Марка Эспера. По словам автора книги, бывший американский лидер был очень недоволен притоком наркотиков через южную границу и говорил о том, что власти Мексики не держат под контролем собственную страну.

Как отмечает экс-министр, летом 2020-го Трамп по крайней мере дважды уточнял у него, может ли армия США «ударить ракетами по Мексике, чтобы уничтожить нарколаборатории».

Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы, — заявлял Трамп.

Бывший глава Пентагона также отмечал, что экс-президент был готов просто отрицать сам факт удара.

Он также вспомнил, что мог счесть, что такой план являлся шуткой, если бы не видел в этот момент в лицо бывшего президента.

Ранее Трамп заявил, что слабость и некомпетентность действующего президента США Джо Байдена сделали возможным начало специальной операции РФ на Украине. По мнению политика, при его администрации «такого точно не произошло бы».