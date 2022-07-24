Трамп рассказал, во что превратились США при Байдене Трамп: США при Байдене стали нищей страной, просящей о помощи

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Дональд Трамп

Действующий президент США демократ Джо Байден превратил Америку в «нищую страну», которая вынуждена просить о помощи. Такое мнение высказал бывший глава государства республиканец Дональд Трамп в ходе своего выступления на студенческой конференции во Флориде. По его словам, которые приводит ТАСС, о былом доминировании в мире уже не может быть и речи.

Всего за два года мы превратились из самой сильной страны — <...> в слабую в плане признания и уважения в мире. Нас никто больше не уважает. Два года назад мы были энергонезависимы и даже доминировали. Мы приближались к тому, чтобы быть в этом плане крупнее Саудовской Аравии и России вместе взятых, — сказал Трамп.

В настоящее же время, по словам экс-президента, США — нищая страна со «стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире».

Трамп также добавил, что в его время у США была «величайшая экономика»,

Ранее Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года. Сейчас он определяется с тем, когда объявить о своем выборе. При этом Трамп отказался говорить, будет ли участвовать в третьей подряд президентской гонке, но выразил уверенность в своей победе.