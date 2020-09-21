Трамп рассказал об условии одобрения сделки по продаже TikTok

https://static.news.ru/photo/e3579902-fc1d-11ea-b268-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал заявление владельца TikTok компании ByteDance, что организация останется владельцем 80% акций соцсети после сделки с Oracle и Walmart. По его словам, если американские корпорации в результате продажи не получат полный контроль над сервисом, власти США не одобрят сделку.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что в Белом доме будут активно следить за договорённостями и в результате компании из США должны полностью контролировать соцсеть.

Если мы узнаем, что они (Oracle и Walmart. — NEWS.ru) не получат полного контроля, то мы просто не одобрим сделку. <...> Если же они обретут контроль, то было бы неплохо получить в наше распоряжение и технологии. Это бы хорошо повлияло на конкуренцию с остальными — было бы неплохо для соперничества с Facebook и другими, — подчеркнул он.

Политик добавил, что американские организации могут значительно увеличить свою долю в TikTok, если купят акции при их первичном размещении на бирже.

Ранее китайский сервис TikTok объявил о партнёрстве с американскими компаниями Oracle и Walmart, которое позволит приложению по обмену видео избежать блокировки на территории США.

Двум приложениям китайских разработчиков TikTok и WeChat грозила полная блокировка на территории США из-за опасений властей страны по поводу передачи данных американских пользователей на серверы в КНР. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что одобряет сделку о покупке сервиса TikTok компанией Oracle, писал NEWS.ru.