https://static.news.ru/photo/0fe191ac-96a4-11e9-aa48-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что новые американские санкции закроют иранскому правительству к финансовым ресурсам.

Об этом он заявил во время подписания указа об ужесточении ограничений против Ирана. По его словам, активы руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи и его приближённых, составляющие десятки миллиардов долларов, не будут выведены из-под санкций.

Санкции, которые вводятся посредством подписываемого мною исполнительного указа, лишат руководителя и духовного лидера [Ирана Али Хаменеи], а также его аппарат и тесно связанных с ним [лиц], доступа к ключевым финансовым ресурсам и поддержке, — сказал американский лидер.

Это подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в белом доме. Он отметил, что введённые ограничения очень эффективны, так как затрагивают и дополнительные институты, с помощью которых укрываются деньги, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что ужесточение подхода США и Европы к Ирану может вызвать осложнения в переговорах в Вене стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.