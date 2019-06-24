Президент США Дональд Трамп заявил о том, что новые американские санкции закроют иранскому правительству к финансовым ресурсам.
Об этом он заявил во время подписания указа об ужесточении ограничений против Ирана. По его словам, активы руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи и его приближённых, составляющие десятки миллиардов долларов, не будут выведены из-под санкций.
Санкции, которые вводятся посредством подписываемого мною исполнительного указа, лишат руководителя и духовного лидера [Ирана Али Хаменеи], а также его аппарат и тесно связанных с ним [лиц], доступа к ключевым финансовым ресурсам и поддержке, — сказал американский лидер.
Это подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в белом доме. Он отметил, что введённые ограничения очень эффективны, так как затрагивают и дополнительные институты, с помощью которых укрываются деньги, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что ужесточение подхода США и Европы к Ирану может вызвать осложнения в переговорах в Вене стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.