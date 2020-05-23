Трамп рассказал, кто ведёт его страницу в Twitter

Американский президент Дональд Трамп рассказал о помощнике, который ведёт его личную страницу в Twitter, если глава государства занят.
По словам президента, он пишет твиты только ночью или ранним утром.
В течение дня я очень занят, поэтому я надиктовываю, а они это выкладывают. У меня есть один джентльмен, Дэн, он потрясающе работает, — цитирует Трампа РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, республиканская администрация Трампа задумалась о создании специальной комиссии, которая начнёт проверять обоснованность блокировки и удаления материалов в поддержку консервативных ценностей в американских соцсетях Twitter, Facebook, Instagram.