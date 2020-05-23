Трамп рассказал, кто ведёт его страницу в Twitter

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Газета New York Times опубликовала неполный список умерших от коронавируса в США. Его разместили на первой странице, он занял всю газетную полосу.

Список помещён под заголовком «Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери». Фамилии умерших сопровождаются кратким некрологом. Подзаголовок публикации гласит: «В списке не просто имена, это — мы». В США,...