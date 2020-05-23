Администрация Трампа создаст комиссию по защите традиционных ценностей

https://static.news.ru/photo/6ae5d0ac-9d2b-11ea-b452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента Дональда Трампа задумалась о создании специальной комиссии, которая начнёт проверять обоснованность блокировки и удаления американскими соцсетями материалов в поддержку консервативных ценностей.

Республиканская администрация обеспокоена «левым уклоном» технологических компаний вроде Facebook, Instagram, Twitter и Google, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Указанный орган сможет рассматривать жалобы по поводу того, что крупные соцсети якобы с предубеждением относятся к сторонникам консервативных взглядов и пытаются подвергать цензуре их публикации, — говорится в публикации.

Белый дом не принял окончательного решения по комиссии.

Как писал NEWS.ru, 21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий.