Трамп распорядился сократить тестирование на COVID-19

https://static.news.ru/photo/a408fbac-b3a6-11ea-897b-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. National Guard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп распорядился снизить объёмы тестирования на коронавирус в стране. По его словам, в результате исследований выявляется слишком много случаев заражения.

Выступая на митинге в городе Талсе (штат Оклахома), Трамп рассказал, что на сегодняшний день в США проведено порядка 25 млн тестов на COVID-19.

Тестирование — это обоюдоострый меч. Плохая сторона заключается в том, что, проводя тестирование в таком объёме, вы выявляете больше заражённых. Поэтому я сказал своим людям, пожалуйста, замедлите тестирование, — цитирует высказывание президента телеканал Channel 3000.

Слова хозяина Белого дома прокомментировал член палаты представителей от штата Луизиана Седрик Ричмонд, являющийся сторонником кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена. Он обвинил Трампа в том, что тот в очередной раз полностью сосредоточился на себе вместо заботы об интересах страны.

США занимают первое место по количеству случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии там выявлено более 2,2 млн заболевших. Число жертв инфекции в стране превысило 121 тысячу человек.

Второе место занимает Бразилия, где зафиксировано более 1 млн случаев заражения, третье — Россия (584,6 тысячи заболевших). Всего в коронавирус обнаружен более чем в 200 странах мира. Общее число заразившихся с начала пандемии превышает 8,4 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в России проведено около 17 млн тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие инфекции находятся 310,7 тысячи человек.