Трамп раскритиковал главу республиканцев в сенате за поздравления Байдену

Трамп отреагировал на выступление лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который признал победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. В сообщении действующего хозяина Белого дома выражается несогласие с позицией Макконнелла.

Президент добавил ссылку на заметку издания Daily Mail, которое приводит гневные высказывания республиканцев в адрес Макконнелла. Так, конгрессвумен, представительница партии в штате Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что «каждый республиканец, который не поддерживает Трампа в борьбе в 2020 году, способствует захвату Америки коммунистической партией Китая». А бывший советник Трампа по национальной безопасности Майк Флинн подчеркнул, что с действующим президентом солидарны миллионы граждан.