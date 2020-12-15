Трамп раскритиковал главу республиканцев в сенате за поздравления Байдену

https://static.news.ru/photo/9b3a3c5c-3f6f-11eb-8a06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал соратников по республиканской партии не сдаваться и продолжать борьбу даже несмотря на то, что он потерпел поражение на выборах главы государства. Об этом он написал в Twitter.

Трамп отреагировал на выступление лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла, который признал победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. В сообщении действующего хозяина Белого дома выражается несогласие с позицией Макконнелла.

Митч, 75 миллионов голосов — рекорд для действующего президента (с большим отрывом). Слишком рано сдаваться. Республиканская партия должна наконец научиться бороться. Люди в ярости! — написал Трамп.

Президент добавил ссылку на заметку издания Daily Mail, которое приводит гневные высказывания республиканцев в адрес Макконнелла. Так, конгрессвумен, представительница партии в штате Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что «каждый республиканец, который не поддерживает Трампа в борьбе в 2020 году, способствует захвату Америки коммунистической партией Китая». А бывший советник Трампа по национальной безопасности Майк Флинн подчеркнул, что с действующим президентом солидарны миллионы граждан.

Миллионы, миллионы и миллионы патриотов стоят за вами, перед вами и рядом с вами в этот критический момент в истории США, когда на кону — сама наша республика. Мы не потерпим неудачи и не будем трусить, как это сделали некоторые члены Республиканской партии, — цитирует издание Флинна.

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline . Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

Народное голосование за кандидатов на пост президента США состоялось 3 ноября — тогда большинство набрал Байден. Его поддержало и необходимое количество членов коллегии выборщиков, которые, по последним данным, отдали ему 306 голосов при минимуме в 270. Конгресс должен утвердить итоги голосования 6 января 2021 года, а на 20 января запланирована инаугурация. Трамп, между тем, своё поражение до сих пор не признаёт.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональда Трампа Фиона Хилл дала совет избранному президенту США Джо Байдену. Она рекомендовала не относиться к РФ пренебрежительно, как это делала администрация экс-лидера Соединённых Штатов Барака Обамы.