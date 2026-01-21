Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 19:48

Трамп призвал Запад вернуться к своим истокам

Трамп: Западу необходимо возродить дух, который помог выйти из «темных веков»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Западу необходимо защитить культуру и возродить дух, который помог выйти из «темных веков», заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, современная эпоха стремительных изменений открывает новые возможности благодаря быстро развивающимся технологиям, включая искусственный интеллект.

Мы должны стать сильнее, успешнее и процветать как никогда раньше. Нам нужно защитить эту культуру и заново открыть дух, который вывел Запад из глубин темных веков к вершинам человеческих достижений, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа упал даже среди республиканцев — сторонников его движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) — он снизился на восемь процентных пунктов с апреля, составив 70%. Кроме того, выяснилось, что 64% респондентов считают, что США находятся на неверном пути, уверены в обратном 36% опрошенных.

До этого американский миллиардер Илон Маск назвал Европу «четвертым рейхом». Он также выразил мнение, что Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным странам следует вернуть их суверенитет.

