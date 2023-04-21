Трамп призвал уничтожить ядерное оружие и забыть о глобальном потеплении

Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia

Экс-президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество уничтожить ядерное оружие вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления. По словам политика, одной из задач, которй он сам готов был бы заниматься — это «денуклеаризация всего». Об этом он сообщил во время онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в YouTube.

Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия, — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что это было бы важно для всего мира и «Россия бы это сделала и Китай бы это сделал». По словам Трампа, он обсуждал данную идею с российским лидером Владимиром Путиным «и ему идея понравилась».

Ранее профессор политики колледжа Джуниата в Хантингдоне Эмиль Нагенгаст рассказал Newsweek, что бывший американский лидер Дональд Трамп жаждет отомстить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после того, как тот отказал ему в просьбе провести расследование в отношении сына главы государства Хантера Байдена. Эксперт отметил, что в случае возвращения Трампа в Белый дом это станет настоящей катастрофой для Украины и ее лидера.