Трамп призвал не позволить демократам взять под контроль Белый дом

https://static.news.ru/photo/4aef455a-2014-11eb-9e7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: whitehouse/flickr.com

Необходимо пресечь попытки демократов заполучить контроль в обеих палатах Конгресса США и Белом доме, заявил действующий лидер США Дональд Трамп.

Итак, сейчас демократы трудятся над тем, чтобы взять под контроль сенат, <...> в таком случае они положат конец филибастеру (тактике препятствования меньшинством принятию законопроектов. — NEWS.ru), <...> Второй поправке (к конституции США. — NEWS.ru), а также изменят состав [Верховного] суда, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

So now the Democrats are working to gain control of the U.S. Senate through their actions on John James, David Perdue, and more. Would End the Filibuster, âLifeâ, 2A, and would Pack and Rotate the Court. Presidency becomes even more important. We will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Трамп добавил, что теперь его победа на выборах лидера США стала ещё важнее. Он и до этого подозревал, что Демпартия преступным путём пытается оказать влияние на результаты голосования на выборах как президента, так и в конгресс. Юристы Республиканской партии давно ведут подготовку к масштабным судебным процессам в связи с выборами и уже подали несколько исков.

В связи с невозможностью проверить легитимность большого количества голосов за кандидатов в президенты США определить исход выборов должен Верховный суд страны. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома, борющийся за пост с демократом Джо Байденом, ранее неоднократно заявлял о фальсификации голосов и требовал пересчёта в ряде штатов. Он подчёркивал, что не позволит «украсть выборы у американского народа».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Секретная служба США начала подготовку к выступлению перед нацией Джо Байдена. Ожидается, что он заявит о своей победе, хотя подсчёт голосов в разных штатах до сих пор не завершён.