Трамп призвал не позволить демократам взять под контроль Белый дом

Необходимо пресечь попытки демократов заполучить контроль в обеих палатах Конгресса США и Белом доме, заявил действующий лидер США Дональд Трамп.
Итак, сейчас демократы трудятся над тем, чтобы взять под контроль сенат, <...> в таком случае они положат конец филибастеру (тактике препятствования меньшинством принятию законопроектов. — NEWS.ru), <...>Второй поправке (к конституции США. — NEWS.ru), а также изменят состав [Верховного]суда, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
So now the Democrats are working to gain control of the U.S. Senate through their actions on John James, David Perdue, and more. Would End the Filibuster, âLifeâ, 2A, and would Pack and Rotate the Court. Presidency becomes even more important. We will win!
Трамп добавил, что теперь его победа на выборах лидера США стала ещё важнее. Он и до этого подозревал, что Демпартия преступным путём пытается оказать влияние на результаты голосования на выборах как президента, так и в конгресс. Юристы Республиканской партии давно ведут подготовку к масштабным судебным процессам в связи с выборами и уже подали несколько исков.
В связи с невозможностью проверить легитимность большого количества голосов за кандидатов в президенты США определить исход выборов должен Верховный суд страны. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Глава Белого дома, борющийся за пост с демократом Джо Байденом, ранее неоднократно заявлял о фальсификации голосов и требовал пересчёта в ряде штатов. Он подчёркивал, что не позволит «украсть выборы у американского народа».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Секретная служба США начала подготовку к выступлению перед нацией Джо Байдена. Ожидается, что он заявит о своей победе, хотя подсчёт голосов в разных штатах до сих пор не завершён.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram