https://static.news.ru/photo/38428a42-2f7f-11ea-94d0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать главу сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, игнорируя мнение Пентагона и последние данные разведки.

По словам источников в Минобороны и администрации страны, первоначально американский лидер решил не устранять иранского генерала и распорядился совершить налёт на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболла». В результате атаки погибли 25 человек, а ещё около 50 получили ранения. После перед посольством Соединённых Штатов в Багдаде начались массовые акции протеста, за которым Трамп наблюдал по телевизору.

Радикальное решение, которое в итоге принял глава США, удивило представителей Пентагона. При этом президент проигнорировал полученные 30 декабря данные разведки, согласно которым на Ближнем Востоке не происходило никаких серьёзных событий.

Кроме того, разведчики сделали вывод, что нападения на американских военных, подготовку которых Вашингтон приписывает Сулеймани, не были неминуемыми.

Источники утверждают, что руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предложил генералу вернуться в Тегеран, чтобы провести консультации, не одобрив реализацию антиамериканских планов командующего «Кудс».

Жёсткий курс по отношению к Ирану поддержали госсекретарь Майкл Помпео и вице-президент Майкл Пенс, передаёт The New York Times.