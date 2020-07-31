Трамп предупредил о возможности запретить TikTok

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти страны могут запретить социальную сеть TikTok. По его словам, сейчас рассматриваются разные меры, направленные против приложения.
Такое заявление он сделал перед журналистами в Белом доме,
Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-какие другие вещи <...> Посмотрим, что будет, — сказал он.
29 июля, как писал NEWS.ru, Трамп сообщил, что власти страны изучают возможные репрессивные меры в отношении китайской соцсети TikTok.
Ранее предвыборный штаб Трампа обвинил разработчиков и администрацию TikTok в слежке за американскими гражданами. Представители президента заявили, что соцсеть поймали с поличным на отслеживании данных в буфере обмена в смартфоне. Глава Госдепартамента Майк Помпео допустил, что TikTok запретят вместе с другими китайскими соцсетями, так как они могут передавать приватную информацию властям КНР.
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