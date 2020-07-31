Трамп предупредил о возможности запретить TikTok

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти страны могут запретить социальную сеть TikTok. По его словам, сейчас рассматриваются разные меры, направленные против приложения.

Такое заявление он сделал перед журналистами в Белом доме, передаёт РИА Новости. Он отметил, что у него есть «пара вариантов» действий с соцсетью.

Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-какие другие вещи <...> Посмотрим, что будет, — сказал он.

29 июля, как писал NEWS.ru, Трамп сообщил, что власти страны изучают возможные репрессивные меры в отношении китайской соцсети TikTok.

Ранее предвыборный штаб Трампа обвинил разработчиков и администрацию TikTok в слежке за американскими гражданами. Представители президента заявили, что соцсеть поймали с поличным на отслеживании данных в буфере обмена в смартфоне. Глава Госдепартамента Майк Помпео допустил, что TikTok запретят вместе с другими китайскими соцсетями, так как они могут передавать приватную информацию властям КНР.