На своей странице в Twitter хозяин Белого дома написал, что Клинтон стоит включиться в гонку, чтобы попытаться «украсть» победу и у крайне левой Элизабет Уоррен.

При этом Трамп добавил, что экс-глава Госдепа должна выполнить одно условие — дать объяснения по поводу скандала со служебной перепиской.

I think that Crooked Hillary Clinton should enter the race to try and steal it away from Uber Left Elizabeth Warren. Only one condition. The Crooked one must explain all of her high crimes and misdemeanors including how & why she deleted 33,000 Emails AFTER getting “C” Subpoena!