https://static.news.ru/photo/41e7b3f2-3ab4-11ea-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Глава США Дональд Трамп предложил бороться с наводнениями швабрами и вёдрами. Политик таким образом ответил сторонникам теории глобального потепления.

Извините, вам просто нужно подготовить швабры и вёдра! — написал лидер на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

A massive 200 Billion Dollar Sea Wall, built around New York to protect it from rare storms, is a costly, foolish & environmentally unfriendly idea that, when needed, probably won’t work anyway. It will also look terrible. Sorry, you’ll just have to get your mops & buckets ready! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2020

Кроме того, президент Штатов раскритиковал предложение возвести барьерную стену для защиты Нью-Йорка от штормов. По его словам, это «глупая и экологически неблагоприятная идея».

Инженерные войска США разрабатывают проект строительства в гавани Нью-Йорка барьера, который поможет защитить город от всё более частых штормов. На возведение стены потребуется около $119 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп поддержал ФБР в его конфронтации с Apple. Глава государства призвал компанию разблокировать две модели iPhone, которыми пользовался стрелок, открывший огонь по сослуживцам на базе ВМС США в Пенсаколе.

Ранее ФБР и генеральный прокурор США Уильям Барр потребовали от Apple разблокировать два смартфона, iPhone 5 и iPhone 7, которыми пользовался стрелок. В Купертино, в свою очередь, отказались пойти на этот шаг, поскольку из-за шифрования разработчики не могут осуществить требуемое.