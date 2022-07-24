Трамп пожалел денег для Украины Трамп: США выделяют Украине гораздо больше средств, чем Европа

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что Штаты выделяют Украине слишком много денег по сравнению со странами Европы. Своё мнение политик-миллиардер высказал во время выступления на студенческой конференции во Флориде, пишет ТАСС.

Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более $60 млрд. Европейские страны. которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. <...> Но у нас $35 трлн задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги, — сказал он.

Трамп также в очередной раз заявил, что в случае его нахождения у власти конфликта на Украине не произошло бы.

Ранее в ходе своего выступления Трамп заявил, что действующий президент США демократ Джо Байден превратил Америку в «нищую страну», которая вынуждена просить о помощи. О былом доминировании в мире, по мнению экс-президента, уже не может быть и речи.