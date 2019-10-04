https://static.news.ru/photo/c6162788-e6bf-11e9-a204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит в нижнюю палату американского Конгресса требование провести голосование по вопросу импичмента.

Как передаёт ТАСС , глава государства анонсировал обращение в Палату представителей, общаясь с журналистами на лужайке перед президентской резиденцией.

Трамп также высказался на тему возможного торгового соглашения между США и Китаем. Президент Соединённых Штатов сказал, что не будет увязывать заключение такого договора с расследованием Пекина в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. При этом накануне, 3 октября, Трамп не исключал, что может попросить председателя КНР Си Цзиньпина о таком расследовании.

Поводом для начала процедуры президентского импичмента стало опубликование содержания разговора Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Глава США попросил своего собеседника расследовать коррупционную деятельность Джо Байдена, увязав это с предоставлением военной и финансовой помощи Киеву.

Ранее, как сообщал News.ru, представители американской президентской администрации заявили, что проигнорируют требования по импичменту, если за него не проголосует весь Конгресс.