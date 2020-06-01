Трамп потребовал жёстко ответить на протесты в США

https://static.news.ru/photo/b4932b12-a42b-11ea-861d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanton Sharpe/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп потребовал от губернаторов штатов, где вспыхнули массовые беспорядки, «доминировать» над участниками акций протеста и не стесняться жёстких мер.

По информации New York Times, президент провёл видеоконференцию с руководителями штатов, потребовав «очень длительных» тюремных сроков для задержанных демонстрантов.

Если вы не доминируете, вы зря тратите время, они вас захлестнут, вы будете выглядеть как кучка придурков, — цитирует Трампа издание.

По информации ТАСС, президент США несколько дней критиковал губернаторов, многие из которых оказались демократами, за нерешительность. Он потребовал задействовать Национальную гвардию и подавить силой беспорядки, вызванные убийством чернокожего жителя Миннеаполиса.

Как писал NEWS.ru, акции протеста в городах США начались после убийства полицейским Джорджа Флойда, заподозренного в использовании фальшивого чека на $20. В столице штата Миннесота и некоторых других городах акции переросли в погромы с поджогами и мародёрством.