Трамп потребовал от Байдена сдать тест на наркотики

https://static.news.ru/photo/3fd749b8-00f9-11eb-b669-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter призвал Джо Байдена сдать тест на наркотики «до или после дебатов», которые намечены на вторник, 29 сентября.

Я настоятельно потребую провести тест на наркотики сонного Джо Байдена до или после дебатов во вторник вечером. Естественно, я тоже соглашусь взять одну пробу. Его выступления на дебатах были, мягко говоря, рекордно неравномерными. Только наркотики могли вызвать это несоответствие, — написал Трамп в социальной сети.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп заявил, что постоянно готовится к публичным дискуссиям со своим соперником на предстоящих выборах Джо Байденом.