Трамп пошутил, что издаст указ о запрете Байдену быть президентом

https://static.news.ru/photo/baa33f26-fb18-11ea-8ace-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что может подписать исполнительный указ о том, что его соперник на грядущих президентских выборах, кандидат от Демократической партии Джо Байден не может возглавить страну.

Об этом он сказал в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина. В своей речи Трамп раскритиковал Байдена и его политическую программу и заявил, что повестка демократа разрушит экономику и «уничтожит страну», передаёт ТАСС.

Этот парень не может быть вашим президентом. Может быть, я подпишу указ: у вас не может быть такого человека в качестве президента, — сказал действующий хозяин Белого дома.

По мнению Трампа, избиратели могут голосовать за Байдена лишь из жалости. Кроме того, он отметил, что сенатор и кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис никак не должна победить на выборах, так как она придерживается «самых левых взглядов из всех».

Ранее NEWS.ru писал о том, что победа кандидата Джо Байдена на президентских выборах в США приведёт к тому, что к власти в стране придёт «неолиберально-троцкистская коалиция» и Россия станет объектом её атаки, считает российский сенатор Алексей Пушков.